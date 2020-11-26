وسام حنا يخرج عن صمته برسالة جريئة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجه الممثل وسام حنا انتقادًا قاسيًا لبعض رواد مواقع التواصل الذين تناقلوا تقريرًا اعدته احدى الوسائل الاعلامية عن تخلي أحد الأشخاص عن ابنه مؤكدا ان تشويه صورة الناس ليست رسالة الصحافة.

وجاء في تعليقه: "هذه هي المرة الاولى وانشالله تكون آخر مرة أسمح لنفسي أن اتحدث بهذا الموضوع بالذات خارج نطاق العائلة، لكن التقرير الذي يتم التداول به عبارة عن صورة لولد عمره سبع سنوات تحاولون اخباره كل الوقت أن والده لا يريده وتخلّى عنه. هل انتم بشر؟.

وتابع: هل عندكم أولاد أو أخوة؟ أشك!؟ ألا يكفي المعاناة الصحية التي عاشها ولا زال يعيشها؟ ألا يخطر في بالكم أنه من الممكن عن طريق الخطأ أن يتابع هذا الولد التقرير؟ او أن يصبح هذا التقرير مادة يتم التداول بها بين عائلة الولد واصدقائه ولا أحد يعلم بأي طريقة بشعة يصل اليه التقرير؟.


واختتم قائلاً: "هذا لم يعد إعلامًا او صحافة… قد يكون اسمع قلة أدب أو تصفية حسابات ولكن انا الأكيد منه، ان هذا انتهاكًا واضحًا لحقوق طفل ونحن نحاول ليلاً نهارًا ندوّر معه الزوايا ونخبر ان الحياة حلوة وكل شيء يمستمر بشكل طبيعي".

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