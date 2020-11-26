العراقية دموع تحسين تطرح جديدها بعنوان مشكلة

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طرحت نجمة برنامج "ذا فويس"، الفنانة العراقية ​دموع تحسين​ أغنية جديدة تحت عنوان "​مشكلة​" عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب".



والأغنية من كلمات زمن الطائي، ألحان عبدالله البدر، توزيع لؤي عامر ،وهندسة الصوت وماسترنغ سامر سالم.



وتقول كلماتها:" راح أسويلك مشكلة وبليك يا وجه البله العب هستوه حله وتحداك انطيتك اهواي فرص ويزيد قهرك ما نقص سولف على غيري قصص راح انساك اله اني اعلمك وشوف يلي انكرت لي المعروف صار الحجي عالمكشوف وتحداك مو كافي وصلت للعظم يومية طالعلي بفلم".



يذكر أن دموع قد حققت نجاحاً كبيراً، بعد أن أصدرت أغنية "بعد بعد"، التي تخطت الـ45 مليون مشاهدة. والأغنية من كلمات محمد الجبوري، ألحان عبد الله الهميم، توزيع موسيقي حيدر كيتارا، مكس وماستر مصطفى البازي، وأخرج الكليب علي الطائي.