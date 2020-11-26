يوسف الشريف عن مباراة الأهلي والزمالك: مبروك لمصر البطولة

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أكد الفنان يوسف الشريف، أن اهم ما يحدث غدا في مباراة القمة بين الزمالك والاهلي في ستاد القاهرة هو أن يخرج بشكل يليق بأسم مصر.





ونشر الشريف، تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "أيًا كانت النتيجة.. ألف مبروك لمصر البطولة.. وإن شاء الله الأهلي والزمالك يقدموا مبارة تليق باسم مصر".







وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف، مسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير عقب طرحه.