حكاية فيلم.. "ثرثرة فوق النيل" حقق عماد حمدي به نجاحًا كبيرًا بالرغم من كونه لم يكن المرشح الأول

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حكاية فيلم اليوم مع واحد من أهم أفلام السينما المصرية، والذي نال اعجاب الجمهور وهو "ثرثرة فوق النيل".



كان المنتج الفيلم جمال الليثي، مصرّا على أن يأتي بالفنان محمود مرسي في الدور، حيث كانت أسهم الفنان عماد حمدي قد انخفضت بعض الشيء كنجم شباك، ولكن المخرج حسين كمال كان متمسكا به، ولم يرَ غيره في الشخصية.



و اصرار جمال الليثي، إسناد الدور للنجم محمود مرسي مستغلًا نجاحه بفيلم شيء من الخوف لكن حسين كمال تمسك بعماد حمدي وكاد ينسحب من الفيلم لو أصر الليثي على طلبه.



ذهب الدور في النهاية إلى عماد حمدي، برغم إصرار المنتج على أن يقدمه لمحمود مرسى هنا قرر المنتج أن يعرض على "عماد" أجرًا زهيدًا للغاية كي يحرجه، ويجبره على الرفض وليذهب العمل بسهولة لمحمود مرسي.



المفاجأة أن عماد حمدي، وافق رغم أن الأجر أقل بكثير جدًا من أجره الحقيقي، وبرر وقتها الأمر بأن هذا دور لا يأتي للفنان سوى مرة واحدة في حياته.



كان عماد حمدي، متأكدًا أنه سيصبح علامة، فالفيلم ينطلق وينتهي معه، وكان يعلم جيدًا قيمة العمل ومدى تميزه.



احتل فيلم " ثرثرة فوق النيل" انتاج 1971 المركز رقم 48 بقائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية.



يذكر أن المونولوج الذي بدأ به الفيلم وغناه الفنان عماد حمدي كانت كلماته: “اللي يردموه يرجعوا تاني يفحتوه، واللي يسفلتوه يرجعوا تانى يهدوه، مرة عشان الكهرباء ومرة مواسير المياه، ومرة سلك التليفون، ومرة المجاري، وياما جاري في الدنيا، ياما جاري، طب ما كانوا فحتوا مرة واحدة مش بيقولوا في لجنة تخطيط يمكن الواحد غلطان ولجنة التخطيط هي اللى صح.. آه أدام بيجتمعوا كتير وبيخططوا كتير يبقى لازم يفحتوا كتير!! ماله التقرير؟ أنا مسطول.. ما كل التقارير بتكتب كده.. يكونش المدير العام هو اللي مسطول، أما الأدوية موجودة والسراير موجودة، نكتب تقارير ليه؟ مش بيقولوا فى أدوية، طب هي فين؟؟ في الأجزاخانات.. خلاص بدل ما نكتب تقارير نسأل في الأجزاخانات هي الحكومة ماورهاش إلا التقارير، كل واحد يخاف من مسؤولية يكتب تقرير، طب حانعمل إيه بالتقارير دي كلها، لازم في حكمة في كده..آه.. الحكمة بقا إن مادام بنكتب تقارير يبقى حانحتاج ورق تقوم مصانع الورق تشتغل ولما تكتر التقارير نضطر نحرقها تقوم مصانع الكبريت تشتغل ولما نيجي نحرق التقارير الكبريت حايولع في هدومنا، تقوم مصانع القماش تشتغل قصدهم يحصل يعني اكتفاء ذاتى.. يا سلام..".



كتب الفيلم السيناريست الكبير ممدوح الليثي ضمن سيناريو الفيلم المأخوذ عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ وإخراج المخرج الكبير حسين كمال.



القصة كتبها نجيب محفوظ، قبل نكسة 1976، وطورها ممدوح الليثي، لتعبر عن المجتمع المصري في هذه الفترة.



رسم ممدوح الليثي، صياغة الشخصيات التي ظهرت في الفيلم لتناسب الأوضاع الاجتماعية لمصر في فترة الستينيات، فيستعرض من خلال الفيلم أنماطا مختلفة لكثير من البشر، ويلخصهم الفيلم في بضعة أشخاص قرروا الهروب من الواقع إلى عالم خاص بهم ملىء بالمخدرات والخمر والجنس والثرثرة الفارغة التي لا طائل منها، ويجتمعون مساء كل ليلة داخل إحدى العوامات التي ترسو في النيل، فنجد الموظف والمحامي والفنان والصحفي والأديب، أي أنه اختار وبعناية فائقة الشخصيات التي من المفروض أن يقوم عليها المجتمع وينهض، إلا أن العكس هو ما يحدث، فهؤلاء الأشخاص قرروا الهروب من كل شىء حولهم إلى هذا العالم الموبوء، ليوضح إلى أي مدى استشرى الفساد في المجتمع على كل المستويات، ولعل من المشاهد المؤثرة في الفيلم عندما اصطحب رجب "أحمد رمزى" كل أعضاء العوامة في سيارته احتفالا بعيد الهجرة بمنطقة سقارة، وفي طريق العودة صدموا فلاحة "زيزى فريد" فماتت، وهربوا جميعًا، متناسين ما حدث، ولعل الفلاحة هنا ترمز إلى مصر بلدهم الذين تناسوا واجباتهم تجاهها، واستمروا في اللامبالاة.



عرض الفيلم ضمن قسم كلاسيكيات مصرية بالدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



الفيلم بطولة عماد حمدي، ماجدة الخطيب، عادل أدهم، سهير رمزي، وأحمد رمزي، ميرفت أمين،نعمت مختار، صلاح نظمي، أحمد توفيق، مجدي وهبه، أحمد الجزيري، عايدة الشاعر، وإخراج حسين كمال.



