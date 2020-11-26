مرقس عادل يتحدث عن رحلته من الصيدلة إلى عالم الإخراج (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المخرج مرقس عادل، إن الفنانة ليلى عز العرب كانت جميلة جدًا في كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، معقبً:" كان أول عمل ليا، وكنت بعمل فيه 14 ساعة وليلى عز العرب استحملتني كتير في المسلسل ده".

وتابع"عادل" خلال حواره مع الإعلاميتين ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أنه قدم أفلام كوميدية ودرامية، ولكن المسلسلات تختلف بشكل كبير عن الأفلام، معقبًا: "أنا بحب جدًا التمثيل والممثلين، وعشان كده تركت عالم الصيدلية وذهب للتمثيل".

وأضاف أن لديه مشروعين خلال الفترة المقبلة منهم مشروع لفيلم يسمى "عز الظهر" وسيصور ما بين أوروبا ومصر وبه بعض الممثلين العالميين، معقبًا: "بس ربنا يكرم وكورونا تخلص عشان نبدأ التصوير".

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