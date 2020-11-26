عقب الاحتفال بعيد ميلاده.. كريم عفيفي يوجه الشكر لزوجته وأصدقائه

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احتفل أصدقاء الفنان كريم عفيفي وزوجته بعيد ميلاده وشارك صور الاحتفال عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر في الصور الفنان علي ربيع وكتب "عفيفي" موجها الشكر لزوجته وأصدقائه قائلا: "عايز أشكر كل صحابي وحبايبي اللي فرحوني يوم عيد ميلادي وكل اللي كتبلي أو بعتلي وأشكر على أحلى تورتة شوفتها في حياتي فعلا وأخيرا أشكر مراتي وحبيبتي الغالية على كل اللي عملتيه علشان تشوفيني فرحان بحبك وبحبكم جميعا".





يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عفيفي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا