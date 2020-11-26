تعرف على معلقي مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تفصلنا ساعات قليلة عن المواجهة التاريخية بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN Sports HD" وعلى قناة "أون تايم سبورتس" بتعليق مدحت شلبي في القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف في القناة الصوتية الثانية.

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