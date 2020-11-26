حمادة صميدة معادنا بكره فوز الاهلي
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:09 م
أماني سلام
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علق الفنان حمادة صميدة، على مباراة القمة غدا بين الزمالك والاهلي في ستاد القاهرة.
ونشر حمادة صميدة، صورة مع الفنان مصطفى بسيط، وهو يمسك تشيرت نادي "الأهلي " قائلا "الكوره رياضه وبدون زعل
انا اهلاوي وبفتخر بقميص المنتخب الاحمر 🇾🇪 وبراهن الاهلاويه علي اربعه للاهلي 🦅❤️ وصفر للزمالك 🏹 ومعادنا بكره انشاء الله
وكان علق العديد من الفنانين على مباراة الزمالك والاهلي، متمنين أن ينتهي بشكل يليق بأسم مصر بدون تعصب من الجمهور.
ونشر حمادة صميدة، صورة مع الفنان مصطفى بسيط، وهو يمسك تشيرت نادي "الأهلي " قائلا "الكوره رياضه وبدون زعل
انا اهلاوي وبفتخر بقميص المنتخب الاحمر 🇾🇪 وبراهن الاهلاويه علي اربعه للاهلي 🦅❤️ وصفر للزمالك 🏹 ومعادنا بكره انشاء الله
وكان علق العديد من الفنانين على مباراة الزمالك والاهلي، متمنين أن ينتهي بشكل يليق بأسم مصر بدون تعصب من الجمهور.