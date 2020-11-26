حمادة صميدة معادنا بكره فوز الاهلي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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علق الفنان حمادة صميدة، على مباراة القمة غدا بين الزمالك والاهلي في ستاد القاهرة.



ونشر حمادة صميدة، صورة مع الفنان مصطفى بسيط، وهو يمسك تشيرت نادي "الأهلي " قائلا "الكوره رياضه وبدون زعل
انا اهلاوي وبفتخر بقميص المنتخب الاحمر 🇾🇪 وبراهن الاهلاويه علي اربعه للاهلي 🦅❤️ وصفر للزمالك 🏹 ومعادنا بكره انشاء الله



وكان علق العديد من الفنانين على مباراة الزمالك والاهلي، متمنين أن ينتهي بشكل يليق بأسم مصر بدون تعصب من الجمهور.

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