حمادة صميدة معادنا بكره فوز الاهلي

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علق الفنان حمادة صميدة، على مباراة القمة غدا بين الزمالك والاهلي في ستاد القاهرة.







ونشر حمادة صميدة، صورة مع الفنان مصطفى بسيط، وهو يمسك تشيرت نادي "الأهلي " قائلا "الكوره رياضه وبدون زعل

انا اهلاوي وبفتخر بقميص المنتخب الاحمر 🇾🇪 وبراهن الاهلاويه علي اربعه للاهلي 🦅❤️ وصفر للزمالك 🏹 ومعادنا بكره انشاء الله







وكان علق العديد من الفنانين على مباراة الزمالك والاهلي، متمنين أن ينتهي بشكل يليق بأسم مصر بدون تعصب من الجمهور.