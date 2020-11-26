سعد لمجرد ينعى محمود الإدريسي بكلمات مؤثرة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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فُجع الوسط الفني المغربي بوفاة الفنان المغربي ​محمود الإدريسي​ عن عمر ناهز 70 عام، بعد إصابته ب​فيروس كورونا​.

ومن جانبه نشر الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ صورة للراحل ناعيا اياه، وعلّق عليها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بالقول: "قضاء الله لا رد لقضائه، اللهم ارحم الاستاذ محمود الادريسي . إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الراحل في رصيده عدد كبير من الأغاني ابرزها: "ساعة سعيدة، اصبر يا قلبي"، و"بغى يفكرني فاللي فات"، ولحن ايضا بعض الأعمال لغيره مثل أغنية "الحمد لله"، للفنانة لطيفة رأفت.

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