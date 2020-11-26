الإدارة الأمريكية الجديدة.. مستقبل قاتم لسياسات أردوغان

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:00 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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تفاقم التوتر بين أنقرة والإدارة الأمريكية الجديدة بسبب ملفات خلاف ساخنة ، تلزم أردوغان بتغيير سلوكه، بعد قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المختلف عن الرئيس الأمريكي النتهية ولايته دونالد ترامب، حيث أن  بايدن أشرف سابقا على انهيار العلاقات مع تركيا، وتحولها من الشراكة الوثيقة إلى انعدام الثقة المتبادل.

 

وصف بايدن في تصريحات سابقة نشرتها "نيويورك تايمز" الرئيس التركي أردوغان بالحاكم المستبد الديكتاتور، وقال إن هناك خلافات أمريكية تركية لم يتم حلها حول وضع المقاتلين الأكراد في سوريا والتوسعات البحرية التركية شرقي البحر المتوسط، ومناطق أخرى فيما يتعلق بعمليات التنقيب عن الغاز والنفط، وفقا لما نقلته قناة "مداد نيوز".

 

وهناك قضية مثارة حاليا حول بنك خلق التركي المملوك للدولة، الذي وجهت إليه العام الماضي اتهامات احتيال وغسل أموال بـ20 مليار دولار لمساعدة إيران على التهرب من عقوبات أميركية وتتوقع الإدارة التركية مواجهة إدارة أميركية أكثر شراسة، وقد تدشن واشنطن حزمة من العقوبات المعطلة في عهد ترامب، الذي وفر غطاء لممارسات أنقرة الاستفزازية.

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