إندلاع النيران في سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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إندلعت النيران في سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، مساء اليوم الخميس، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة أعلى وصلة الواحات.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بالتنسيق مع قطاع أكتوبر، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون تأثير على الحركة المرورية، ولم يسفر عن أي إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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