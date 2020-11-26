بشرى تتألق في حوار لها مع أحد المجلات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة بشرى صور من أحدث جلسات تصوير لها وذلك أثناء إجراء حوار معها لإحدى المجلات عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بشرى في الصور ببدلة متألقة وميك أب صاخب وشعر منسدل على كتفها وأعجب بها الجماهير.

يذكر أن الفنانة بشرى تألقت مؤخرا في مهرجان الجونة السينمائي وذلك بارتدائها عدد من الفساتين الأنيقة والتي لاقت إعجاب جماهيرها كما حرص أيضا على حضوره عدد كبير من نجوم الفن.
بشرى تتألق في حوار لها مع أحد المجلات
بشرى تتألق في حوار لها مع أحد المجلات
بشرى تتألق في حوار لها مع أحد المجلات
بشرى تتألق في حوار لها مع أحد المجلات
بشرى تتألق في حوار لها مع أحد المجلات
بشرى تتألق في حوار لها مع أحد المجلات
بشرى تتألق في حوار لها مع أحد المجلات
بشرى تتألق في حوار لها مع أحد المجلات

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