نادين نسيب نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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انتقدت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ قضية الممثل اللبناني والسوري التي دائما ما يتم طرحها والحديث عنها.

ونشرت نادين على صفحتها الخاصة صورة لها، وعلّقت عليها بالقول: "صباح الخير متل العادة كل ما بيكون عندي عمل جديد بسمع هون وهون نفس الأسطوانة " لو ما جماعتنا ولو ما فلان ولو ما السوريين.

وأضافت: على اساس انا اللبنانية الوحيدة يلي اشتغلت مع جماعتكم ! كتار اشتغلوا بس الفرق انه مش الكل حصد نفس النجاح لانه بكل بساطة تعبي وجهدي خلال هل السنين وموهبتي هني من صنع ربي ونعمة من ربي وطموحي وإصراري على النجاح بيرجع لمجهود شخصي وهيدي المهنة بتساع الكل وما بكمّل غير القوي وما بينجح غير الشاطر وشكراً على كل حال لكل حدا مرء بحياتي لانه النجاح بده دعم وبده فريق وبده شركة محترمة وبده كمان شريك ناجح بفتخر بكل انسان اشتغلت معه من أصغرهم لأكبرهم ومن فنيين ومن فنانين.

واختتمت: مع الأسف بعد في ناس بتفكر انه في حدا بالغصب بيقدر يصنع نجاح حدا اذا ما كان بيستاهل ولو كانت الحياة بهل السهولة كانت كل الناس نجحت بكافة المجالات ! الفرص بتجي للكل وحده الشاطر الذكي يلي بيقدر يترك بصمة خاصة ونجاح مستمر والحمدالله على كل شيء أتمنى يكون كلامي نقطة تنهي هل جدل المستمر يلي ما اله اي طعمة غير يخلق حساسيات ومشاكل بين الناس.

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