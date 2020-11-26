كورونا.. إيطاليا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بالفيروس
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:25 م
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سجلت وزارة الصحة الإيطالية 822 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي مقابل 722 حالة تم تسجيلها أمس الأربعاء.
وقالت الصحة
الإيطالية في بيان اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 29،003 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الأخيرة مقابل 25،853 حالة تم تسجيلها أمس الأربعاء، وفقًا لوكالة
رويترز للأنباء.
وأضافت: أن
إجمالي حالات الإصابة في إيطاليا بلغ 1.510 مليون حالة وإجمالي الوفيات 52،850
حالة.