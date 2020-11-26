داعية: "الغرور بالطاعة تذهب بالمسلم في 60 داهية" (فيديو)

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قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن المسلم عليه أن يسعد بأنه أصبح من أهل الطاعة بتوفيق الله، معقبًا:" لو بيقت مغرورو بطاعة الله، وأصبحت حكم على الناس وبطلع ده من الجنة ده يوديك 60 داهية".



وتابع الداعية الإسلامي ببرنامج "أما بعد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن العصاة عبارة عن مجموعة من المساكين، ولابد من مساعدتهم في التقرب إلى الله، وعدم الحديث دائمًا على أنهم لن يدخلون الجنة، معقبًا: "بأمارة إيه تقول لشخص أنت هتخش النار، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل أحدًا الجنة أو النار، إلا بإذن الله".



وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، سيشفع في بعض الناس ولن يرضى الله لشافعته، معقبا:" الله عز وجل، ومفيش حد يدخل في حكم ربنا ويتأله على الناس".



ولفت إلى أن العاصي من الممكن أن يكون بينه وبين الله سرًا ويدخل الجنة، معقبا:" المسلم الذي يطيع الله لم يحجز مقعدًا له في الجنة لكي يتأله على خلق ربنا، محدش يملك في يده مفاتيح الجنة".

