داعية إسلامي: العاصي أكثر شخص محتاج "طبطة" (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن أكثر أناس يحبهم الله عز وجل، هم الذين لا يغلقون باب رحمة الله في وجه أحد، حتى في وجه العصاة، معقبًا: "لازم نعترف مع بعض بضعفنا، لا ننظر لأخطاء الآخرين على أننا ملائكة لا تخطيء، أعوى تتغر بطاعتك لربنا"

وتابع الداعية الإسلامي ببرنامج "أما بعد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن بعض الذين يطيعون الله ويصومون ويصلون، يشعرون بأنهم حجزوا مكانًا لهم في الجنة، معقبًا: "ناقص يطلع لهم جناحين، بلاش نتغر بعبادتنا لله".

وأضاف أن الله هو من يغفر الذنوب لعبادة وليس أحدًا من خلقة، متابعًا: "ما ينفعش ندخل نفسنا في حكم ربنا، مفيش حد يسأل ربنا عن سبب إدخال بعض الناس للجنة او النار".

وشدد على ضرورة عدم تخل البعض في أحكام الله، معقبًا: "لازم نطبطب على العاصي، ونطلب منه عدم شرب الخمر، أو القيام بالمعصية خوفًا من عقاب الله"

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