وزير السياحة والآثار يتفقد مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا



بدأت الجولة بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث تم تفقد أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة أمام المتحف، وقاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات، والتي سيتم افتتاحهما قريبا، هذا بالاضافة إلى مشاهدة عرض المالتيمديا الخاص بالمتحف والذي يعتبر جزءا مكملا لسيناريو العرض، كما تم تفقد قاعة العرض المؤقت والهرم الزجاجي.



ثم انتقلت الجولة إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية حيث تم تفقد واجهة المتحف والبهو والدرج العظيم وقاعتي العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون، بإلاضافة إلى المبنى متعدد الأغراض.



كما تم زيارة الغرفة المركزية للتحكم الالكتروني للمتحف، حيث تم استعراض ألية تشغيل المنظومة الأمنية للمتحف والمجهز بأحدث أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة. هذا بالاضافة إلى استعراض نظام المراقبة والتأمين الخاص بفتارين العرض والمجهزة بأحدث أجهزة كشف محاولات السرقة وأية اهتزازات او تغييرات في درجة الحرارة داخلها مما يعمل على الحفاظ على البيئة المثالية لكل قطعة أثرية داخل الفتارين.



وانتهت جولة وزير السياحة والآثار ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، داخل متحف محمد علي بشبرا، حيث انضم إليهما اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لتفقد مشروع ترميم القصر بالكامل.



بدأت الجولة بزيارة كشك الجبلاية والتي انتهت من ترميمه بالكامل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي مساحة تتخطي 84 ألف متر مربع.



كما تم تفقد سرايا الفسقية والتي تم الانتهاء من ٧٦ ٪من اعمال ترميمها والتي اشتملت على تدعيم وتثبيت أساسات المبنى وأعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي للأعمدة الرخامية والاسقف الجصية المزخرفة للأروقة والحجرات، وأعمال الترميم للسقف الجمالوني ومعالجة الألواح الخشبية الداخلية للاسقف، وأعمال الترميم الدقيق وإعادة الألوان الآصلية للرسومات التي تزين الجدران والأسقف، هذا بإلاضافة إلى ترميم الأرضيات والبحيرة والفسقية التي تتوسطها تمهيدا لإعادة تشغيلها مره أخرى.



رافق الوفد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام المحلي الاعلي للاثار والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية وعدد من قيادات الوزارة والهيئة الهندسية

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري الكبير ومشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بهم.