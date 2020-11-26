موعد نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا





اقترب موعد نهائي القرن بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، في ختام النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020.





موعد نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك





ومن المقرر أن تُقام قمة الكرة المصرية الأفريقية بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وكان الأهلي قد تأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





وعلى الجانب الآخر تأهل الزمالك على حساب الرجاء الرياضي المغربي، بعد الفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1.