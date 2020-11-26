بحضور وكيل تعليم الفيوم.. الجلسة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام على
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم مع وحده المدارس المصرية اليابانية ‏ يوم الأربعاء الموافق 25‏11‏2020 جلسة تعريفية تثقيفية عن الأنشطة الخاصة بالتوكاتسو، ودور المدارس المصرية اليابانية في دعم المدارس الصديقه لها. ‏

أكد عبدالله، على أهمية أنشطة التوكاتسو والتي تعتبر أحد الركائز الأساسية لتعليم الطفل الشامل والهدف منها تهيئة مناخ مناسب ومتميز بين الطلاب من أجل المشاركة وتوفير حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة والتعامل بشكل إيجابي وفعال في الفصل والمدرسة.

وأكدت مسئول المدارس المصرية اليابانية بالمديرية علي أن أنشطة التوكاتسو هي أنشطة خاصة ترتكز علي تنمية الجوانب الجسمانية والعلمية والاخلاقية للطالب وتطبيقها في حياته اليومية.

تم إدخال أنشطة التوكاتسو ضمن مكونات منظومة التعليم الجديد 2.0 بهدف تعزيز المنهج، حيث تسعى أنشطة التوكاتسو إلى تجهيز بيئة تعليمية إيجابية.

وفي نهاية الإجتماع أشاد وكيل تعليم الفيوم بجهود وزارة التربية والتعليم ووحده المدارس المصرية اليابانية علي دعم المدارس الصديقة للمدارس المصرية اليابانية من خلال التديبات وتقديم الدعم الفني لهم من خلال مسئولي التوكاتسو بالمحافظة والخبراء ومن خلال حضور الحصص البحثية في المدارس المصرية اليابانية.
بحضور وكيل تعليم الفيوم.. الجلسة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو
بحضور وكيل تعليم الفيوم.. الجلسة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو
بحضور وكيل تعليم الفيوم.. الجلسة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو
بحضور وكيل تعليم الفيوم.. الجلسة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو
بحضور وكيل تعليم الفيوم.. الجلسة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو
بحضور وكيل تعليم الفيوم.. الجلسة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو
بحضور وكيل تعليم الفيوم.. الجلسة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو
بحضور وكيل تعليم الفيوم.. الجلسة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو
بحضور وكيل تعليم الفيوم.. الجلسة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو
بحضور وكيل تعليم الفيوم.. الجلسة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو

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