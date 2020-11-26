"أعمدته مستوردة من إيطاليا".. داعية يكشف قصة بناء مسجد "الخازندارة"(فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن السيدة خديجة بنت محمد راغب أغا، في عشرينات القرن الماضي قامت ببناء مسجد الخازندارة في شبرا، الذي كان على أحد طراز في هذا العصر، وأطلق عليها "أم المصريين".

وتابع "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "أما بعد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن أعمدة هذا المسجد جاءت من إيطاليا، فلم تبخل على المسجد بأي شيء على الإطلاق.

وأضاف: "تخيلوا كم أنفقت على هذا المسجد، أنفقت كم كبير من الأموال لأنها عاشت مع أخلاق النبي محمد، لكننا الآن نقرأ كلام النبي فقط"

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