سليماني: رحيلي عن ليستر تأخر.. وأتطلع لتحقيق رقم قياسي مع الجزائر

قال الجزائري الدولي إسلام سليماني، مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس، إن الانتقالات في البطولات الكبرى تحددها عوامل كثيرة ليست مرتبطة بالجانب الرياضي فقط، مؤكدا عزمه على رفع التحدي والعودة للمقدمة مثلما فعل دائما.

وخرج سليماني، من حسابات براندن رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر الذي لم يقيده في قائمته الخاصة بمسابقة الدوري الأوروبي.

وقال سليماني في حوار لصحيفة " الخبر" الجزائرية: " عقدي مع ليستر ينتهي بنهاية الموسم الجاري ومن الطبيعي أن يبحث النادي عن بيعي للاستفادة ماديا. طلبت المشاركة مع الفريق الرديف من أجل الحصول على إيقاع المنافسة وألعب بعض الدقائق تحسبا لفترة الانتقالات الشتوية بعدما خرجت من خطط المدير الفني".

وأضاف " كان من المفترض أن أغادر ليستر خلال سوق الانتقالات الصيفية لكن للأسف لم يتحقق ذلك وتم التأجيل إلى سوق الانتقالات الشتوية، وهو ما أستعد له منذ الآن، عبر التدرب بكل جدية واللعب مع الفريق الرديف".

وكشف سليماني، عن اتصالات مع بعض الأندية للانتقال إليها في فترة الانتقالات الشتوية دون الكشف عن هويتها، مشددا على أنه لا يريد استباق الأحداث ولا يعرف ان كان سيبقى في أوروبا أو ينتقل للخليج.

وأشار إلى أسباب لم يحددها حالت دون انضمامه لنادي ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية، مبرزا أن الانتقالات في البطولات الكبرى تحددها عوامل كثيرة ليست متعلقة فقط بالجانب الرياضي، فهي تخضع للعديد من المعايير خاصة المالية منها.

وذكر أنه يعتز بشهادة الفرنسي الدولي السابق ديفيد تريزيجه، بطل العالم وأوروبا حيث هنأه وحياه على ما قدمه مع نادي موناكو الموسم الماضي الذي لعب له على شكل إعارة من ليستر، وسجل له تسعة أهداف إضافة إلى مساهمته في سبعة أهداف أخرى.

وتحدث سليماني، عن المنتخب الجزائري مؤكدا أنه يتطلع للعودة إلى صفوفه في شهر مارس المقبل وخوض التحديات المقبلة خاصة تصفيات مونديال قطر 2022، وتحقيق هدف المشاركة في هذه البطولة.

ولفت سليماني، الذي سجل 29 هدفا مع منتخب بلاده أنه يتطلع لتجاوز الرقم القياسي للمهاجم الأسبق عبد الحفيظ تاسفاوت مع " الخضر" بـ36 هدفا.

من جهة أخرى، برر سليماني تباين مستوى مواطنه رياض محرز، مع المنتخب ونادي مانشستر سيتي بالقول "محرز يلعب في واحد من أكبر الأندية في العالم ويجاور عددا من أفضل اللاعبين في العالم، المنافسة شديدة والضغط كبير. رياض لاعب كبير بكل المقاييس، لا اختلاف على ذلك في فريقه أو في المنتخب".

ونوه أنه لم يستغرب للطريقة الرائعة التي سجل بها الهدف الثاني في المباراة التي تعادلت فيها الجزائر مع زيمبابوي 2 /2، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، مشيرا انه لعب إلى جانبه ويعرف مهاراته وما يمكنه أن يفعل.

ودعا سليماني، إلى احترام الخيار الرياضي لبعض اللاعبين الذي تقف وراءه اعتبارات أخرى، مؤكدا انه لا يتقبل أيضا الإساءة لهم بعد اختيارهم للعب لمنتخب فرنسا.

واختتم "ربما عوار ( لاعب ليون الفرنسي) وفقير ( لاعب بيتيس الإسباني) وآخرون يحبون الجزائر أكثر من الذين انتقدوهم، علينا أن نحترم خيارهم وعلينا بالمقابل أن نكف عن الحديث رياضيا عنهم، عوضا عن ذلك يجب التركيز على لاعبينا والحديث عن عطال وبوداوي وعما يفعله بن سبعيني هذا الموسم حيث شرف الكرة الجزائرية، ويقدم مستويات عالية مع فريقه في ألمانيا ومع المنتخب".