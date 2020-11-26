مدير عام التعليم الفني بالقاهرة يجتمع بموجهي العموم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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اجتمع الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بموجهي عموم التعليم الفني بالإدارات التعليمية، اليوم الخميس.


ناقش الاجتماع، تطوير الأداء وآليات العمل والتركيز على المتابعة الميدانية بالمدارس والعمل على تطوير المدارس من ( مباني _ ورش _ معامل_ معدات وأجهزة _ برامج تدريبية)، والاستعداد للمعرض السنوي للتعليم الفنى.



ووفق بيان لمديرية التعليم بالقاهرة، جاءت توصيات الاجتماع كالتالي، متابعة المدرسين ومدى تفاعلهم مع الطلاب، من حيث عمليات الشرح والتقييم وتنفيذ توجيهات نائب الوزير للتعليم الفني بشأن الخطط الدراسية المقسمة بين المدرسة ومنصة آدمودو الإلكترونية.

كما تم تكليف موجهي العموم بمتابعة استلام الكتب المدرسية لجميع الطلاب لكافة التخصصات مع حل جميع مشكلات الكتاب المدرسى.

بالإضافة، لمتابعة مدارس التعليم المزدوج والفصول الملحقة ومتابعة تنفيذ خطة الدراسة النظرية والعملية.

وطالب "عبده" خلال الاجتماع، موجهي العموم بإعداد قاعدة بيانات لجميع الأجهزة والمعدات بجميع مدارس المحافظة تشمل ( معدات صالحة _غير صالحة _مكهنة_تخدم المنهج_ لاتخدم المنهج)، على أن يقدم كل موجه عام بيان وافى بجميع المعدات والأجهزة بجميع المدارس فى جميع التخصصات بحالتها.


فى سياق متصل، تم توجيه موجهى العموم العملي فى جميع التخصصات بتقديم بيان واضح عن الورش وعددها فى كل مدرسة والورش التي تحتاج إلى صيانة حتى يمكن تداركها فى خطة 2020/2021.

بالإضافة، إلى أن يقوم كل موجه عام فى تخصصه بعمل نموذج وافى لجميع المعدات والأجهزة بتخصصه.

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