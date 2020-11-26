الأهلي يقهر الزمالك في مواجهات "نوفمبر".. والتعادل سيد الموقف "يوم الموقعة"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:39 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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يستضيف استاد القاهرة الدولي غدا الجمعة المواجهة النارية المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستنطلق في تمام التاسعة مساءاً، ويدير المباراة تحكيميًا الدولي الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا للفيديو.
ويرجح التاريخ كفة الأهلي أمام غريمه الزمالك في مواجهات الفريقين بالبطولات الإفريقية، حيث سبق والتقي الفريقين في 9 مواجهات إفريقية قبل موقعة الغد، فاز المارد الأحمر في 5 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، بينما فاز الفريق الأبيض في مباراة وحيدة.

نوفمبر "وش السعد" على الأهلي أمام الزمالك

ويتفوق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك خلال المواجهات التي جمعتهما في شهر "نوفمبر" حيث جمعت الفريقين 26 مباراة في هذا الشهر في بطولتي دوري منطقة القاهرة والدوري الممتاز، فاز الأهلي في 13 مباراة، مقابل 5 انتصارات للزمالك، وحسم التعادل 8 مباريات بينهما.

التقي الأهلي مع الزمالك للمرة الأولى في شهر نوفمبر، يوم 12 من الشهر نفسه عام 1926 في دوري منطقة القاهرة وفاز المارد الأحمر بنتيجة 2-0، بينما آخر مواجهة بينهما خلال هذا الشهر كانت يوم 4 عام 2004 بالدوري وفاز الأحمر 4-2.

يوم 27 نوفمبر والذي ستقام فيه مباراة النهائي الإفريقي بين الأهلي والزمالك، التقي خلاله الفريقين مرتين عبر تاريخ مواجهاتهما الطويل في بطولة الدوري الممتاز، وانتهت المواجهتين بالتعادل الإيجابي 1-1 عامي 1953، 1981، وهي نتيجة لا يمكن تكرارها غداً خاصة أنه يجب أن يكون هناك فائز في النهائي الإفريقي.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 8 مرات عبر تاريخه ويعد الأكثر تتويجا بلقب البطولة، بينما الزمالك صاحب المرتبة الثانية وحقق اللقب 5 مرات.

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