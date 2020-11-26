اشتعال سيارة مواد بترولية انقلبت بالصحراوي الشرقي ببني سويف

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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انقلبت سيارة محملة مواد بترولية اسفل نفق بنى سويف اتجاة القاهرة، على الطريق الصحراوى الشرقى واشتعلت النيران بالمواد البترولية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغابإنقلاب سيارة محملة مواد بترولية اسفل نفق بنى سويف اتجاة القاهرة على الطريق الصحراوى الشرقى بعد بوابة تحصيل الرسوم واشتعال النيران. 

وعلى الفور دفع إدارة الحماية المدينة بسيارات أكفاء للسيطرة على الحريق وإخماد اشتعال النيران
فيما دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
اشتعال سيارة مواد بترولية انقلبت بالصحراوي الشرقي ببني سويف
اشتعال سيارة مواد بترولية انقلبت بالصحراوي الشرقي ببني سويف
اشتعال سيارة مواد بترولية انقلبت بالصحراوي الشرقي ببني سويف
اشتعال سيارة مواد بترولية انقلبت بالصحراوي الشرقي ببني سويف
اشتعال سيارة مواد بترولية انقلبت بالصحراوي الشرقي ببني سويف
اشتعال سيارة مواد بترولية انقلبت بالصحراوي الشرقي ببني سويف

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