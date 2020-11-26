المركزي الروسي: أوبك+ قد ترجئ زيادة إنتاج النفط

قال البنك المركزي الروسي يوم الخميس إن مجموعة أوبك+ قد ترجئ زيادة مزمعة لإنتاج النفط من أول يناير 2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا على التوقعات الاقتصادية والطلب على الخام.









ومن المفترض أن ترفع أوبك+ الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير – نحو اثنين بالمئة من الاستهلاك العالمي – مع تحركها لتخفيف تخفيضات العام الحالي القياسية. لكن في ظل تراجع الطلب، تدرس المجموعة تأجيل الزيادة.









وقال المركزي الروسي في مراجعة “تدهور توقعات التعافي الاقتصادي، وبالتالي توقعات الطلب على النفط، يضغط على سوق النفط. في وضع كهذا، قد تتخذ أوبك+ قرارا بتأجيل التخفيف المزمع لتخفيضات إنتاج النفط من يناير 2021”.





وأضاف “قد يقدم هذا دعما لأسعار النفط، لكن من ناحية أخرى لن تتمكن شركات النفط من زيادة كميات الإنتاج”.





كانت ثلاثة مصادر قريبة من أوبك+ قالت لرويترز يوم الأربعاء إن أوبك وحلفاءها، بمن فيهم روسيا، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل لدعم السوق في ظل الموجة الثانية من كوفيد-19 وزيادة الإنتاج الليبي، رغم ارتفاع الأسعار.