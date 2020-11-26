استشاري تغذية: عدم السهر وشرب المياه أحد أسرار خفض الوزن (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وليد عبد الفتاح، استشاري التغذية العلاجية، إن خفض الوزن بصورة غير سليمة قد يؤدي إلى تساقط الشعر أو ضعف الأظافر، معقبًا: "ممكن تخس مياه وعضلان وده مفيش أسهل منه، لكنه يؤثر على الصحة العامة للجسم، ولذلك هناك ضرورة لخفض الوزن مع المختص".

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلاميتين ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن خفض الوزن يؤدي إلى قلة التنمر خاصة على الأطفال، معقبًا: "ممكن طفلك يتعرض لتمر لو بيعاني من وزن زيادة أو ظاهرة التثدي".

وتابع أن هناك ضرورة لشرب 3 لتر مياه، وعدم السهر، وتناول كورسات العلاج بانتظام، لأن هذا يؤدي إلى صغر حجم المعدة دون أي جراحة، معقبًا: "شد الترهلات بدون جراحات أمر ممكن من خلال منظومة صحية كاملة"

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