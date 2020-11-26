جميلة عوض تتعاقد على بطولة فيلم "عروستي"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعاقدت الفنانة جميلة عوض على بطولة فيلم "عروستي"، الذي يتم التحضير له خلال الفترة الحالية.

الفيلم يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته مع جميلة عوض، كل من أحمد حاتم وصابرين ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير، وإنتاج هاي ميديا برودكشن لإيهاب السرجاني.

يذكر أن أخر عمال جميلة عوض السينمائية هو فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.

أما دراميا فقد قدمت مؤخرا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، وتناولت خلالها أزمة مرضى البهاق، وشاركها البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

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قريباً على قناة DMC ومنصة Watch It إطلاق الإعلان الرسمي لحكاية لازم أعيش الختامية لمسلسل إلا أنا للنجمة الشابة جميلة عوض

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