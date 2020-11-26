تصريحات نارية من بن شرقي قبل موقعة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

أكد أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، أنه يحب خوض مباريات دوري أبطال إفريقيا لأنها تجعله يقدم كل ما لديه من مهارات.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، غدًاالجمعة، على ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019/2020.

وقال بن شرقي في حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» عن تجربته مع الزمالك والوداد المغربي واللعب في دوري أبطال إفريقيا:" مبارياتي المفضلة هي مباريات دوري أبطال إفريقيا، أُحبُها لأنها تظهر مهاراتي في بطولة بها تنافس عالي".

وعن ذكرياته بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا رفقة الوداد المغربي على حساب الأهلي 2017، قال بن شرقي:" اكتسبت خبرة كبيرة بعد اللعب للوداد والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي".

وأضاف:" في الوقت الحالي أُقدم أداء جيدا مع الزمالك مثلما كنت مع الوداد، بإمكانك تقديم الأفضل دائما حين تلعب مع فرق من مستوى القمة".

وعن مواجهة الأهلي المقبلة بنهائي دوري الأبطال، قال الدولي المغربي:"مباراة النهائي ستكون صعبة، وأي شيء وارد الحدوث، بالتأكيد أريد تحقيق دوري أبطال إفريقيا، لأنني أحب تحدي الفرق الكبرى".