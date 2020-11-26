نجلاء بدر تثير إعجاب جمهورها بإطلالة أنيقة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنان نجلاء بدر صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "بدر" بمظهر أنيق ومتألق حيث ارتدت فستان أبيض منقط بالأسود وشعر منسدل على كتفها وميك أب صاخب ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من الجماير.

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي شارك به عدد من الفنانين منهم إدوراد وأحمد زاهر وروجينا وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الفنية.
نجلاء بدر تثير إعجاب جمهورها بإطلالة أنيقة
نجلاء بدر تثير إعجاب جمهورها بإطلالة أنيقة

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