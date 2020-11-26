في ذكرى وفاة الشحرورة.. ننشر الكلمات المحذوفة من أغنية "ب فاتحة بحبك"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الشحرورة صباح، واحدة من جميلات السينما المصرية، ومطربة من أهم مطربات الوطن العربي.

قدمت الشحرورة طوال مشوارها الفني والغنائي مجموعة كبيرة من الأغنيات التي يستمتع بها الجمهور حتى الآن، ومنها "ب فاتحة بحبك".

أغنية "ب فاتحة بحبك" من كلمات حسين السيد، وألحان محمد الموجي، وغنتها في فيلم الأيدي الناعمة عام 1963.

عرضت الأغنية في الفيلم وحذف منها بعض الكلمات التي ننشر صورة منها بكلماتها الكاملة الأصلية، وكان ذلك عام 1961.

وتقول الكلمات المحذوفة من الأغنية:

بس أنا ساكته ومستنية لما تقرب مني شوية

عايزاك تكبر مابتكبرشي عايزاك تعقل مابتعقلشي

وساعتها حأرد وأجاوبك وبكل شجاعه حأقابلك

وبكل صراحه حأقولك:

ب. فتحه با، ب. كسرة بي، ر. ضمة روحي

ب فتحه با بحبك ب كسرة بي بشدة

ر. ضمة روحي روحي جنبك
في ذكرى وفاة الشحرورة.. ننشر الكلمات المحذوفة من أغنية "ب فاتحة بحبك"
في ذكرى وفاة الشحرورة.. ننشر الكلمات المحذوفة من أغنية "ب فاتحة بحبك"

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