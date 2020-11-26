رجل أعمال يثير الجدل بظهوره مع 6 نساء حوامل منه ويتهمه البعض بالجنون

فاجأ رجل الأعمال النيجيري ضيوف حفل الزفاف بوصوله ومعه ست من النساء الحوامل، مدعيا أنهن جميعهن بنتظرن طفلا منه.





وظهر رجل الأعمال مايك ايزي نوالي نوجو على موقع تبادل الصور والفيديو انستجرام مرتديًا بدلة وردية زاهية مع ست نساء بأزياء فضية متطابقة وجميعهن حوامل في حفل زفاف رفيع المستوى في لاجوس للممثل ويليامز أوشيمبا.





قال صاحب الملهى الليلي الذي يطلق على نفسه “بريتي مايك” بفخر، إن الصورة كانت له هو و”أمهاته الست”.





وكتب قائلاً: “لا توجد خدعة سينمائية، نحن نعيش فقط أفضل حياتنا”.





وظهر في مقطع فيديو في المنشور نفسه وهو يبتسم ويحيي كل واحدة من النساء الست، ويضع يده على بطونهن وينحني لتقبيل إحداهن.





وظهر في فيديو آخر مبتسمًا في السرير مع أربع نساء، وكذلك في الحمام من اثنين على الأقل.





وأثارت مشاركاته تفاعلاً بين متابعيه، حيث أطلق عليه أحد المتابعين لقب “فاعل الخير في فالوب” و”اللورد فوق المبايض” لكن آخرين شككوا في سلامته العقلية.





كتب أحد الأشخاص، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”: “يحتاج مايك إلى أن يوضع في قسم العناية المركزة للأمراض النفسية. ومن الواضح أنه يظهر عليه بعض أعراض المرض العقلي. ولهؤلاء السيدات، 6000 سنة من الحمل ستفي بالغرض”.





بينما انتقده آخرون لاستخدامه حفل زفاف صديقه البارز لعرضه الذي يسرق المشهد. وكتب أحد الأشخاص: “هذا هو أحد الأسباب التي تجعلني أحظى بحضور عسكري مكثف في مكان زفافي – لن تأتي وتطارد النفوذ في يومي الخاص”.



