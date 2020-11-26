أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:02 م
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الجمعة نهارًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بلطيم).
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
طقس الجمعة نهارًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بلطيم).
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.