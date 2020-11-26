أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بلطيم).

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

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