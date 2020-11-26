أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الجمعة نهارًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الجمعة ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بلطيم).



- أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

