نهائي القرن.. تعرف على بطولات الأهلي الإفريقية









يترقب عشاق كرة القدم وخاصة جماهير الكرة المصرية، نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع بين الأهلي والزمالك، مساء غدًا الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





الأهلي يحلم بالتتويج بلقب الأميرة السمراء التاسع في تاريخه بعدما حصد اللقب لثمان مرات سابقة كان آخرها عام 2013.





واستطاع فريق الأهلي أن يحقق 20 لقب إفريقي، بواقع 8 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، أعوام "1982، و1987، 2001، و 2005 و2006، و2008، و2012 و2013"، ولقب في الكونفدرالية الإفريقية عام 2014.





بالإضافة إلى 4 ألقاب في بطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام "1984، و1985، و1986، و1993"، ولقب في كأس الافرو آسيوية للأندية عام 1988.





كما نجح الأهلي في حصد 6 كؤوس في بطولة السوبر الإفريقي، أعوام "2002، و2006، و2007، و2009، و2013، و2014".





جدير بالذكر أن لقاء الأهلي والزمالك الذي يجمعهما في نهائيدوري أبطال إفريقيا، سيقام عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.



