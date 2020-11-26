جوارديولا: كنت أشاهد مارادونا رفقة والدي مع برشلونة
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:00 م
وكالات
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كشف الإسباني جوسيب
جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن العلاقة القديمة
التي ربطته بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية
أمس الأربعاء عن عمر 60 عاما اثر تعرضه لنوبة قلبية.
وقال جوارديولا
: عندما كنت صبيا صغيرا ، كنت أحضر إلى برشلونة لمتابعة الفريق الكتالوني حيث كان مارادونا
لاعبا رائعا".
ولعب مارادونا
لبرشلونة الإسباني بين عامي 1982 و1984 ما أتاح لجوارديولا ووالده مشاهدة الأسطورة
الأرجنتيني على الطبيعة وهو يلعب للفريق الكتالوني.
وقال جوارديولا
: "مارادونا منح الجماهير الكثير من السعادة وجعل كرة القدم أفضل... على أرض الملعب
، كان مارادونا لاعبا فريدا. مفارقته الحياة تبدو أنباء حزينة".