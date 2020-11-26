وفاة محمود الإدريسي بعد إصابة بفيروس كورونا

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توفي الفنان المغربي محمود الإدريسي، منذ قليل، نتجية إصابة بفيروس كورونا المنتشر في العالم عن عمر ناهز 72 عامًا.





وكانت قد تدهورت حالة محمود الإدريسي، بسبب فيروس كورونا ، ودخل أحد المستشفيات الخاصة بالدار البيضاء، وظل يحارب المرض حتى وافته المنية اليوم الخميس.





محمود الإدريسي، قدم العديد من الأعمال الغنائية بمشواره الفني الذي استمر لمده 40 عاما من النجاحات، فهو من أشهر فنانين المغرب.