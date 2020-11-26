الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
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أشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إمكانية فرض عقوبات أوروبية أشد صرامة على تركيا بسبب أنشطتها في شرق البحر المتوسط، قائلاً إن قادة التكتل سيتناولون الأمر في اجتماع يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. 

 

وقال بوريل للبرلمان الأوروبي  في بروكسل، "بالتأكيد نحن في لحظة حرجة فيما يتعلق بعلاقتنا مع تركيا. سيتعين على الزعماء اتخاذ قرار "بشأن ما إذا كان سيتم فرض مزيد من العقوبات".

 

وفرض الاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) تجميد أصول وحظر سفر اثنين من موظفي شركة البترول التركية (تباو) في رد فعل على تنقيب تركيا عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص.


 
 

وتم تعليق اقتراح قبرصي بإدراج كيانات تركية وإضافة أفراد إلى تلك القائمة السوداء منذ يونيو (حزيران) وسط تردد من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا.

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