البرلمان العربي يشارك في اجتماعات الدورة الـ 111 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:41 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
الفجر السعودي
Advertisements

شارك البرلمان العربي في اجتماعات الدورة الـ "111" لمجلس المنظمة الدولية للهجرة بوفد ضم النائبة أميرة شرف الدين والنائبة فاطمة الطوسي، وذلك تلبية للدعوة الواردة من المنظمة.

 

وأفاد البرلمان العربي في بيان اليوم بأن الاجتماعات تناقش عددا من الموضوعات، منها: اعتماد مشروعات تقارير الدورة الـ 110 لمجلس المنظمة، وتقرير رئيس مجلس المنظمة وتقرير المدير العام للمنظمة، وانتخاب أعضاء المكتب، وقبول الأعضاء الجدد والمراقبين لدى المنظمة.

 

وأشار البيان إلى أن مشاركة البرلمان العربي تأتي كونه عضوًا مراقبًا لدى المنظمة الدولية والهجرة، ورغبةً في تعزيز التنسيق والتشاور مع المنظمة بشأن قضايا الهجرة وتبادل الحلول والتوصيات بشأنها بصفتها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول في المنطقة العربية.

أخبار تهمك

عاجل - الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

منذ أقل من ساعة

مفاجآت بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة: جاهزون للتعامل مع موجة كورونا الثانية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 7 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

الكشف عن زي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 3" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

05:36 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

02:59 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

05:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»