قبل انطلاق القمة الأفريقية.. الأزهر يوجه نصائح لمشجعي الكرة المصرية (فيديو)

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يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والإفريقية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي القرن التي تجمع بين الأهلي والزمالك يوم غدًا الجمعة والتي يستضيفها ملعب ستاد القاهرة الدولي.



ومن المُنتظر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي ويُعلق على اللقاء المعلق الكبير مدحت شلبي.



وتقام مباراة نهائي القرن في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.



عرت فضائية "TeN"، مساء الخميس، مقطع فيديو للمنظمة العالمية لخريجي الازهر، يتضمن عدة رسائل قبل انطلاق مباراة نهائي البطولة الأفريقية بين فريقي "الأهلي والزمالك" غدا الجمعة.وأكد "الفيديو"، أن البطولة مصرية، وكأس أفريقيا سيكون مصريا وهذا هو الاهم، وأن الرياضة تبني الجسد، والتعصب تخلف، والرقي في الروح الرياضية، حيث يجب تشجيع فريقنا دون تعصب.