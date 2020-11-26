"التمويل الدولي": أنباء اللقاح تدفع بتدفقات نقدية إلى الأسواق الناشئة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال معهد التمويل الدولي الخميس 26 نوفمبر إن الأسواق الناشئة تجاوزت مرحلة نزوح رؤوس الأموال، متوقعا استمرار التدفقات القوية الراهنة حتى نهاية العام.

وكتب الاقتصاديون بالمعهد أن الأنباء الإيجابية المتعلقة بلقاح كوفيد-19 أسفرت عن "انتعاش قوي في الطلب العالمي" وهو ما جذب المستثمرين إلى أصول الاقتصادات الناشئة.

وقال التقرير "نسجل أقوى وتيرة تدفقات للمحافظ غير مقيمة إلى الأسواق الناشئة في أعوام عديدة".

أفاد المعهد أن التدفقات إلى الأسواق الناشئة خارج الصين تسجل أقوى وتيرة منذ الربع الثاني من 2014.

وكتب روبن بروكس كبير الاقتصاديين وجوناثان فورتون الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي "نزوح رؤوس الأموال عن الأسواق الناشئة قد انقضى والتدفقات القوية تبدو بصدد الاستمرار".

كشفت بيانات المعهد أنه إذا استمرت الوتيرة التي بدأت في أكتوبر خلال ديسمبر فقد نشهد أعلى مستويات على الإطلاق لصافي إصدارات الدين في الأسواق الناشئة.

أخبار تهمك

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

منذ أقل من ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

ختام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 3" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن زي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

مفاجآت بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة: جاهزون للتعامل مع موجة كورونا الثانية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

05:36 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

02:59 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

05:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»