رئيس قطاع الأخبار توثق الملحمة الهندسية والتكنولوجية لمدينة الجلالة عبر قناة النيل

قالت أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، إن قناة النيل للأخبار، أنتجت حلقة توثيقية عن مدينة الجلالة؛ حيث قدمت صورة بصرية مبهرة للموقف الحالي لمدينة الجلالة العالمية، وذلك ضمن أجندة قطاع الأخبار، لإلقاء الضوء ومتابعة المستجدات والإنجازات في مختلف المشروعات القومية الكبرى.





وأضافت في تصريحات صحفية، أن فريق الحلقة وثق المشهد الدراسي في جامعة الجلالة، والتي تضم ١٥ كلية في تخصصات تغطي مجالات تكنولوجية مستحدثة، وذلك لتواكب المستقبل، وتخدم مجتمع مدينة الجلالة الواعد.





وأكدت أميرة سالم أن فريق العمل تجول داخل مدينة الجلالة السكنية، والتي ترتفع ٦٠٠ متر فوق سطح البحر، وذلك في ملحمة هندسية وبشرية بأيد مصرية، أخضعت الجبل والتضاريس الصعبة، لتخلق مجتمعًا حضاريًا مستدامًا لجميع المصريين.





وأوضحت أن الحلقة انتهت بتوثيق الإنجاز الكبير في منتجع الجلالة السياحي، والذي سيغير بخدماته واقع السياحة العالمية على جانبي البحر الأحمر، ويقدم فرص عمل لكل المصريين.



