مدرب فرايبورج: لا أتصور نفسي مدربًا لمنتخب ألمانيا

أكد كريستيان شترايش، المدير الفني لفؤيق فرايبورج الألماني لكرة القدم، بأنه لا يتخيل نفسه مديرا فنيا للمنتخب الألماني.





جاء ذلك ردا على سؤال لأقدم مدرب في الدوري الألماني حول ما إذا كان شغل هذا المنصب رغبة له أو هدفا بغض النظر عن النقاش الدائر حاليا حول يوأخيم لوف، المدير الفني الحالي للمنتخب، مضيفا شترايش :" أنا؟ كمدرب وطني ألماني؟ هل تعرف كم عدد النقاط التي لدينا الآن في فرايبورج؟ وهناك بضع مئات آخرين يمكن أو ينبغي لأحدهم أن يكون المدرب الوطني الألماني، وهذا على ما أعتقد شرف كبير للغاية".





ورفض شترايش التعليق على الانتقادات الموجهة إلى لوف والنقاش حول المدير الفني للمنتخب (المانشافت) بعد الهزيمة التاريخية أمام المنتخب الإسباني بستة أهداف نظيفة في دوري أمم أوروبا، وقال إنه لو كان يعمل لدى ناد آخر غير فرايبورج الأكثر هدوءَ كانت ستجرى نقاشات حوله هو كمدرب.





ويحتل فرايبورج المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري بست نقاط فقط وفوز وحيد، وسيلتقي اوجسبورج بعد غد السبت.



