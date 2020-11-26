خالد الجندى: وضع شروط فى وثيقة الزواج حلال (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وضع شروط في وثيقة الزواج حلال.



وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، كما أن القانون أجاز ذلك أيضًا.



وتابع: "من الممكن أن تكتب الزوجة شروطها مثل أنها لا تريد الزوج أن يمنعها عن العمل، استكمال الدراسة مثلاُ، في حالة الخلاف تكون الشقة من حق من، في حالة الزواج من امرأة أخرى يكون الطلاق ومثل هذه الشروط".



