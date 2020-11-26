شبان قنا يتغلب على أسمنت أسيوط بـ10 لاعبيين بالقسم الثاني

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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فاز الفريق الأول لكرة القدم على ضيفه ونظيره بأسمنت أسيوط بهدف نظيف، في لقاء جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بأولى جولات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

سجل هدف الشبان الوحيد محمد سوستا من ركلة جزاء من عمر الشوط الأول.

وشهد اللقاء طرد لاعب الشبان وحارسه أحمد صلاح، بعد عرقلته للاعب الأسمنت، ليكمل الشبان المباراة بعشر لاعبيين، وجاء الطرد قبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق.

وشهد اللقاء تألق قائد الشبان هاني عبدالوهاب، وأيضا دفاعات الفريق متمثلا في حازم محمد وأحمد الليثي، وأيضا تألق الحارس البديل مبارك عبيد.

وبهذه النتيجة يظفر الشبان بأول ثلاث نقاط بينما يفشل الأسمنت في الحصول على أي نقاط خلال أولى تجاربه بالقسم الثاني هذا الموسم.

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