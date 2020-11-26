خالد الجندى: وثيقة تأمين الزوجة من أجل مصلحة الرجل (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المرأة أمرنا الله بتكريمها، ولا يجوز أن نسمع عن تشريدها أو نومها بالشوارع، قائلا: "الراجل عادي ينام حتى في ماسورة صرف، فوق ضهر القطر".

واقترح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الحل لهذه المشكلة هو عمل وثيقة تأمين للأسرة وليست للمرأة فقط، لتحمل نفقات الأطفال بعد حالات الطلاق، والتي تنشب بعدها حرب بين الرجل والمرأة، وبالتالى يكون الأمر من أجل مصلحة الرجل.

أخبار تهمك

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

ختام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 3" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 25 دقيقة

وزيرة الصحة: جاهزون للتعامل مع موجة كورونا الثانية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن زي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

05:36 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

02:59 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

05:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»