خالد الجندى: وثيقة تأمين الزوجة من أجل مصلحة الرجل (فيديو)

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أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المرأة أمرنا الله بتكريمها، ولا يجوز أن نسمع عن تشريدها أو نومها بالشوارع، قائلا: "الراجل عادي ينام حتى في ماسورة صرف، فوق ضهر القطر".



واقترح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الحل لهذه المشكلة هو عمل وثيقة تأمين للأسرة وليست للمرأة فقط، لتحمل نفقات الأطفال بعد حالات الطلاق، والتي تنشب بعدها حرب بين الرجل والمرأة، وبالتالى يكون الأمر من أجل مصلحة الرجل.

