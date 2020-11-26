ضبط 7 مخالفات تموينية بمركزي قنا ونجع حمادي

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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديريتي التموين والطب البيطري قامتا بحملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركزي قنا ونجع حمادى أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخالفات ذبح المجازر الحكومية، بالإضافة الي ضبط 1 طن و750 كجم دواجن مجهولة المصدر.



‫واوضح الداودي انه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى، ووجه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

