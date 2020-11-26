ضبط 7 مخالفات تموينية بمركزي قنا ونجع حمادي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديريتي التموين والطب البيطري قامتا بحملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركزي قنا ونجع حمادى أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخالفات ذبح المجازر الحكومية، بالإضافة الي ضبط 1 طن و750 كجم دواجن مجهولة المصدر.

‫واوضح الداودي انه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى، ووجه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

وزيرة الصحة: جاهزون للتعامل مع موجة كورونا الثانية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 7 ساعات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 3" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن زي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

05:36 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

02:59 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

05:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»