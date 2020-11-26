أحمد حسن: الزمالك سيتأثر بالغيابات أكثر من الأهلي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الزمالك سيتأثر أكثر من الأهلي بالإصابات التي طالت اللاعبين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الزمالك سيتأثر أكثر من الأهلي بالغيابات، بعد إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا، خاصة إصابة عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر، ولا يوجد بديل قوي له".

 

وأضاف: "الزمالك أيضا سيفتقد محمود الونش وهو المساك الأفضل في الدوري المصري، وهو ركيزة أساسية في النواحي الدفاعية، بالإضافة إلى تقدمه في الركلات الثابتة".

 

وواصل:" يوسف أوباما أيضا لاعب مؤثر في مركز صانع الالعاب، وهو من أهم اللاعبين في صفوف الزمالك، الثلاثي لاعبين مهمين ومؤثرين، لكن الناحية اليسرى هي الأكثر تضررًا".

 

وحول غيابات الأهلي بسبب فيروس كورونا، قال: "موسيماني لا يعتمد على صالح جمعة، وآليو ديانج هو اللاعب الأهم بين الغائبين، لكن حمدي فتحي ظهر بشكل جيد في مباراة مصر أمام توجو، وبدأ يستعيد مستواه، والجميع يثق فيه، لأنه لاعب جيد وقادر على تعويض غياب ديانج".

 

وأضاف: "غياب وليد سليمان أيضا قد يؤثر على الفريق، لأنه تغيير هام بالنسبة لموسيماني، ويتم الاستعانة به في الأوقات الصعبة، لكنه لا يشارك بشكل أساسي".

 

وأردف:" تأثير الغيابات على الزمالك أكثر من الأهلي، خاصة أن الغائبين عنه بسبب كورونا لاعبين أساسيين".

 

واستطرد:" اي 11 لاعب عليه أن يقدم مستوى جيد، من يمتلك التوفيق والثبات الانفعالي واللعب بروح عالية سيتوج باللقب، لكن عامل التوفيق مهم جدًا، خاصة أنك من الممكن أن تقدم مباراة كبيرة وتخسر في النهاية بسبب غياب التوفيق".

 

وختم: "الجمهور منتظر تلك المباراة، والجميع يشعر بحجم المنافسة، وفي النهاية هو لصالح الجميع، وهذه متعة الكرة، والكل يجهز نفسه للمباراة، وعلينا جميعًا أن نسعد ونفتخر بالكرة المصرية، وبعد المبادرات الأخيرة بنبذ التعصب أصبح هناك نوع من الهدوء في الإعلام والسوشيال ميديا".

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