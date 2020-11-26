المنيا يهزم قنا في افتتاح دوري القسم الثاني

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، فوزا هانا في افتتاح مشواره بالممتاز "ب"، بفوز مستحق على فريق نادي قنا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي المنيا بفرع المنيا الجديدة.



يذكر أن فريق المنيا خاض المباراة بتشكيل ضم كل من: محمد حسانين " حارس مرمى " - برسوم محروس - احمد اسماعيل - ايمن ناصر - اسلام طارق - عمرو سمير - فيصل غريب - احمد عصام - محمود بلية - فتحي عثمان - محمد سمارة ، كما شارك الشوط الثاني عددا من البدلاء وهم :عمرو عثمان ، احمد شحاته ، محمد ميخا، محمد شديد ، محمد ناصر.





ونجح لاعبو المنيا في فرض سيطرتهم سريعاً على المباراة عقب حصول اللاعب أحمد عصام على ضربة جزاء بالدقيقة 3 ليسجلها مهاجم المنيا فتحي عثمان على يسار الحارس.



ونجح فريق قنا في احراز هدفا بالدقيقة العاشرة للاعب ضياء مسعود ، وبعدها ينجح فريق المنيا في إحراز هدفا آخر في الدقيقة 35 للاعب محمود بلية.



وحاول لاعبو المنيا خلال الشوط الثاني إحراز هدفاً آخر ولم يحالفهم الحظ، إلى ان حصلوا على ضربة جزاء سددها المهاجم محمد سماره ولم ينجح في تسجيلها، لتنتهي المباراة بفوز المنيا بهدفين مقابل هدف ويحصد الفريق أول 3 نقاط بالموسم الجديد.



من جانب آخر حرص مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباراة لدعم الفريق وقدموا التهنئة للاعبين فور انتهاءها، اذ حضر كل من: المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس المجلس، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، وخالد فايز و رحاب سراج عضوا مجلس الإدارة.

