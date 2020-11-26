النصر يفوز علي القومي بثلاثية استعدادا لجمهورية شبين

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حقق فريق النصر الفوز علي فريق القومي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن استعدادات الاخير لمواجهة جمهورية شبين في الجولة الثانية بدوري القسم الثاني المقرر له يوم الثلاثاء المقبل .



أحرز ثلاثية النصر دخير محمد وجون مانجا وحسام اشرف ، وقام سيد عيد المدير الفني للنصر بالدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا أمام الداخلية في المباراة التي أقيمت أمس بالجولة الاولي حيث اطمان علي مستوي عدد كبير من اللاعبين فنيا وبدنيا استعدادا لمواجهة جمهورية شبين في الجولة الثانية للقسم الثاني.