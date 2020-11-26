محاضرة تدريبية لأطباء كفرالشيخ للتعامل مع حالات السموم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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انعقدت اليوم الخميس، المحاضرة التدريبية الخاصه بالتعامل مع حالات التسمم المختلفه لأطباء مستشفى كفرالشيخ العام وأطباء مستشفى دسوق العام، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ د سوسن سلام.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة تحت إشراف الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية.

حيث قامت الدكتورة انتصار نظمي، مسئول ملف السموم بإدارة الرعاية الحرجة بتنظيم دورة تدريبية، لرفع كفاءة الأطباء فى التعامل مع حالات التسمم المختلفة تحت شعار  "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

والجدير بالذكر انة قد تم انشاء وحدة للتعامل مع حالات التسمم بمستشفى كفرالشيخ العام ويتم الآن تدريب فريق من أطباء مستشفى دسوق العام لانشاء وحدة مماثلة بمستشفى دسوق العام.

وقد تم منذ إنشاء وحدة المستشفى العام بدأ ازدياد معدل التعامل مع حالات التسمم داخل محافظة كفرالشيخ والحد من معدل تحويلها خارج المحافظة بعد ان كان يتم تحويلها الى مراكز السموم بالمدن المحيطة مثل طنطا أو المنصورة أو الاسكندرية.

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