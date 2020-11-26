الكشف عن زي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره النادي الأهلي في نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر له التاسعة مساء غد الجمعة عن ارتداء الزمالك الزي الأساسي له.


ويخوض الفريق المباراة بزيه الأبيض كاملا و الأهلي التشيرت الأحمر والشورت الأسود ويرتدي حارس الزمالك الطقم الأخضر  وحارس الأهلي الموف.


وفي حالة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح.


ومثل الزمالك في الاجتماع الفني أحمد زاهر المدير الإداري للفريق.

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